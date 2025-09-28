Haberler

Düğün Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı

Düğün Konvoyunda Kaza: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da düğün konvoyundaki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

ÇORUM'da düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Alaca ilçesi Hışır Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Hüseyin A. yönetimindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile yanındaki eşi Hatice A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında kan aktı

Genç kadın yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında öldürüldü
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.