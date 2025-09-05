Haberler

Düğün Konvoyunda İhlal Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Samsun'un Terme ilçesinde düğün konvoyunda çeşitli trafik ihlalleri yapan çekici sürücüsüne 19 bin 527 lira ceza kesildi ve ehliyeti geçici olarak alındı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda yer alan çekicinin çeşitli ihlallerde bulunduğuna dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Görüntülerden çekici sürücüsü K.D'yi tespit eden ekipler, sürücüye "emniyet şeridini kullanmak", "makas atmak" ve "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" suçlarından 19 bin 527 lira ceza uyguladı.

Ehliyetine geçici süre el konulan sürücü, sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
