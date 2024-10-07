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Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Eden İki Kişi Gözaltına Alındı

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Eden İki Kişi Gözaltına Alındı
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Başakşehir'de düğün konvoyu sırasında havaya ateş ettiği belirlenen 18 ve 25 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

BAŞAKŞEHİR'de düğün konvoyunda havaya ateş ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

Güvercintepe Mahallesi'nden meydana gelen olayda, düğün konvoyu sırasında havaya ateş eden iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada havaya ateş edenlerin C.H.(18) ve H.S.(25) olduğu belirlendi. Bugün gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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