Mersin'de düğün konvoyunda tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde bir düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli M.G. gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında başlatılan çalışma ile ortaya çıkarıldı.
Halkkent Mahallesi'ndeki düğün konvoyunda bir kişinin, aracından aldığı tüfekle havaya ateş açtığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen şüpheli M.G, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyette götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
