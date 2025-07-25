Gaziosmanpaşa'da düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında "İstanbul'da gelin alma sırasında sokağı kapatan grubun içindeki bir kişi silahla havaya ateş açtı" şeklinde paylaşılan içerikle ilgili çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, Gaziosmanpaşa'da sokak üzerinde bir kişinin düğün konvoyunda aracıyla yolu kapatarak trafik akışını engellediği, araçtan inerek silahla havaya ateş ettiği tespit edildi.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen İ.K. kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraksamanın yasak olduğu yerlerde durmak", "yayanın trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması" ve "konvoy yapmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Şüpheli İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.