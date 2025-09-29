Haberler

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıslar Aranıyor

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahıslar Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyundaki otomobillerden tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir düğün konvoyundaki 2 otomobilden tabancayla havaya ateş açıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi Acarlar Longozu ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Düğün konvoyundaki 2 otomobilde bulunan kişiler, camdan sarkarak ellerindeki tabancalarla peş peşe ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis, havaya ateş açan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.