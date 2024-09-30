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Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı
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Avcılar'da düğün konvoyunda yaşanan silahlı saldırı sonrası iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalandıkları bildirildi.

AVCILAR'da düğün konvoyunda iki araçtan havaya ateş açılmasıyla ilgili polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahlara da el konuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun yolda ilerlediği sırada, bir grup çocuk aracın önünü keserek bahşiş istedi. Bu sırada konvoyda bulunan 2 araçtan havaya ateş açıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonrasında şüphelilerin kimliğkleri tespit edildi. M.A.A. ve Y.D. oldukları belirlenen 2 şüpheli olayda kullandıkları silahlarla yakalandı. Şüpheliler hakkında trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulanırken, 2 kişi 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Avcılar Güncel Hukuk

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