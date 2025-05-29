Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Başkan Yardımcısı Serbest Bırakıldı

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Başkan Yardımcısı Serbest Bırakıldı
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Aydın'da düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ve silahın sahibi muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da, düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu ile silahın sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağız Pullukçu'nun düğün konvoyunun beklediği esnada tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin haberlere konu olması üzerine inceleme başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu Pullukçu gözaltına alındı.

Devam eden soruşturma kapsamında silahın sahibi olduğu tespit edilen Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak da yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Pullukçu ve Gülbudak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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