Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin aracında 3 kurusıkı tabanca bulundu ve cezai işlem uygulandı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda araç camlarından çıkarak havaya ateş açan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Yakalananlardan C.P.'nin (28) aracında 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. C.P.'ye, 'Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefet' suçundan 35 bin 931 lira idari para cezası uygulandı.
HABER: Serhat YILMAZ/SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel