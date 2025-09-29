Haberler

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda araç camlarından çıkarak havaya ateş açan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Yakalananlardan C.P.'nin (28) aracında 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. C.P.'ye, 'Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefet' suçundan 35 bin 931 lira idari para cezası uygulandı.

HABER: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
