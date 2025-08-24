Düğün Konvoyunda Feci Kaza: Gelin ve Arkadaşı Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada gelin arabası bir otomobilin çarpması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazada gelin ve arkadaşı yaralandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı gelin arabasındaki gelin ve arkadaşı yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Kolay Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İbrahim Balkal idaresindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu aynı istikamete seyir halinde olan Emre Mert yönetimindeki 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle gelin arabası refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kazaya neden olan otomobil ise yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi.

Gelin konvoyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan gelin Selin Cingöz (25) ile aynı araçta bulunan arkadaşı Nisanur Özçelik (24), sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
