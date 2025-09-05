Düğün Konvoyunda Emniyet Şeridi Kullanımına Ceza

SAMSUN'un Terme ilçesinde düğün konvoyunda emniyet şeridini kullanıp, makas atan çekicinin sürücüsüne 19 bin 527 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.D.'nin düğün konvoyunda çekici ile seyir halindeyken emniyet şeridini kullandığı, makas attığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler ile tespit etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücüye 'Emniyet şeridini kullanmak', 'Makas atmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak' suçlarından toplamda 19 bin 527 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, kişinin sürücü belgesine geçici süreliğine el konuldu.