DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 9 BİN TL CEZA KESİLDİ, ARACI TRAFİKTEN MENEDİLDİ
TRABZON'da düğün konvoyunda drift yapan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza kesildi, otomobili trafikten menedildi.
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TRABZON'da düğün konvoyunda drift yapan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza kesildi, otomobili trafikten menedildi.
Pelitli Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde, tali yoldan geçen düğün konvoyundaki bir sürücü otomobiliyle drift yaptı. Mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, güvenlik kameralarından, sürücünün Ö.K. olduğunu tespit etti. Otomobili trafikten menedilen ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan Ö.K.'ye 9 bin 125 TL ceza uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel