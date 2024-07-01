Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücülere Cezalar

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir düğün konvoyunda drift atan 2 araç sürücüsü ve trafiği tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 117 bin 668 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede dün 100 araçlı düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, B.E.U. isimli sürücüye drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozmak, çevreyi rahatsız edecek gürültülü araç kullanmak ve sigortasız araç kullanmak maddelerinden toplam 46 bin 36 lira ceza uygulandığı ifade edildi. Ayrıca, E.E. isimli sürücüye de drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzuru bozmak, muayenesiz ikinci kez araç kullanmak maddelerinden toplam 46 bin 975 lira ceza uygulandığı kaydedildi. İki sürücünün ayrıca 2 ay ehliyetlerinin geri alındığı ve haklarında adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Emniyetin açıklamasında, düğün konvoyundaki 7 araç sürücüsüne de trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 24 bin 657 lira ceza yazıldığı belirtildi.