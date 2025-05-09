Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücülere 98 Bin Lira Ceza

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan ve çeşitli ihlallerde bulunan 5 aracın sürücüsüne toplam 98 bin 923 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Bulvarı'nda düğün konvoyunda yer alan bazı araçların drift yaptığı ve çeşitli ihlallerde bulunduğuna dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler trafiği tehlikeye düşüren araçların plakaları ve sürücülerini tespit ederek 5 araca 98 bin 923 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, konvoyda drift yaptığı belirlenen 2 sürücünün ehliyetlerine 60 gün el konuldu.