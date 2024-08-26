Üye Girişi
Haberler

Düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye 58 bin 187 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay el konuldu.

DÜZCE'de, düğün konvoyunda drift atan sürücüye 58 bin 187 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Aydınpınar Caddesi'nde dün U.K. (24), kiraladığı otomobille düğün konvoyunda drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. U.K.'ye 58 bin 187 TL para cezası uygulandı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, uygulanan cezai işlemi 'Gereği yapıldı' başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce Merkez Aydınpınar caddesi üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kiralık araç sürücüsü 2000 doğumlu U.K.'ye; toplamda 58.187 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Kurallara uymayarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokan hiç kimseye tolerans gösterilmeyecektir. Trafik kuralları hepimiz için var, trafikte kurallara uyalım ve birbirimize saygılı olalım."

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Düzce Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu? Cenk Varol kimdir? Cenk Varol Marmara depremi ile ilgili ne dedi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY- YOUNG BOYS) İstanbul su kesintisi sorgulama! Bugün (26 Ağustos) İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Galatasaray- Young Boys Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? 26 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti?
title