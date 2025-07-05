Düğün Konvoyunda Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

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Burdur'da düğün konvoyunda drift atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi ve sürücü belgesi süresiz iptal edildi. Sürücüye ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.

BURDUR'da düğün konvoyunda otomobiliyle dirft atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi, sürücü belgesi süresiz iptal edildi.

Armağan İlci Mahallesi'nde düğün konvoyunda drift atan sürücü İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücüye drift atmaktan 46 bin 392 lira para cezası uygulandı, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN,/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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