Mersin'de düğün konvoyunda drift yapan sürücü gözaltına alındı

MERSİN'de düğün konvoyunda yolu kapatarak otomobiliyle drift atan N.B.S., gözaltına alındı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Karaisalı Caddesi'nde düğün konvoyundaki bir sürücü, otomobiliyle yolu kapatarak drift attı. Drift anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında N.B.S., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı