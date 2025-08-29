Düğün Konvoyunda Çakarlı Araçla Havaya Ateş Açan Sürücü Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyunda çakarlı araçtan havaya ateş açan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Havaya ateş açıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sürücüye ve çakarlı otomobilin sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Çakarlı olan 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsü Dağıstan T. (30), düğün konvoyunda ilerlerken camdan çıkardığı kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracı Alanyurt yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ile çakar düzeneği ele geçirildi. Sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine ise çakar takılmasına izin vermekten aynı miktarda para cezası uygulandı. Çakar düzeneğine el konulurken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu. Çakarlı otomobilden havaya ateş açıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),