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Düğün konvoyunda 3 araç kazaya karıştı: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğün konvoyunda 3 araç kazaya karıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75 yol üzerinde düğün konvoyunda bulunan 3 araç kazaya karıştı.

Meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Düğün arabası daha sonra kaza yerine geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

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