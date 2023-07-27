Düğün konvoyunda 3 araç kazaya karıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düğün konvoyunda 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.