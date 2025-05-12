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Düğün Konvoyu Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sürdü, 8 Bin Lira Cezayı Kaptı

Düğün Konvoyu Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sürdü, 8 Bin Lira Cezayı Kaptı
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Bahçelievler'de düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 962 lira para cezası verildi. Sürücüye ayrıca adli işlem uygulandı.

Bahçelievler'de, düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin 962 lira para cezası verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında, 26 Nisan'da, Mahmutbey Caddesi'nde düğün konvoyu yapılarak, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışmada, 34 GOG 025 plakalı aracın sürücüsü T.K. yakalandı.

Sürücüye, "APP plaka" ve "cam filmi" kullandığı, taşıt yolu üzerinde durakladığı, yayaların taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle toplam 7 bin 962 lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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