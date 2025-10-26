Haberler

Düğün Konvoyu Otoyolu Kapattı, Horon Eğlencesi Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
Maltepe'de bir düğün konvoyu otoyolu iki şeritte trafiğe kapatarak müzik eşliğinde horon oynadı. Olay, trafiğin aksamasına neden oldu ve anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

MALTEPE'de düğün konvoyu yapan bir grup, otoyolda iki şeridi trafiğe kapatıp müzik eşliğinde horon oynadı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyu yapan bir grup araçlarıyla otoyolu trafiğe kapattı. Yol tek şeride düşerken, konvoydakiler araçlarından inerek müzik eşliğinde horon oynadı. Konvoy nedeniyle otoyolda trafikte aksamalar meydana geldi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

