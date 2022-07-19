Düğün konvoyu önünde drift atan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAYRAMPAŞA'da düğün konvoyu önünde drift atan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
BAYRAMPAŞA'da düğün konvoyu önünde drift atan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Bayrampaşa Otogar Bağlantı Yolu Hal Kavşağı'nda 3 Haziran Cuma günü, düğün konvoyu önünde bir otomobile sürücüsünün drift attırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sivil Trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, 34 YEH 35 plakalı otomobilin sürücüsünün Semih C. olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Semih C.'ye drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden adli işlem başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel