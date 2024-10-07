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Düğün Konvoyu ile Mahalleli Arasında Kavga Çıktı

Düğün Konvoyu ile Mahalleli Arasında Kavga Çıktı
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Arnavutköy'de düğün konvoyu yapan bir grup ile korna sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Korna sesleri nedeniyle çıkarılan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar polis müdahalesi ile ayrıldı.

ARNAVUTKÖY'de düğün konvoyu yapan bir grup ile korna sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyu yapan grubun korna çalması, o sırada çocukları uyuyan mahalle sakinlerini rahatsız etti. Bu durum üzerine çıkan tartışma diğer mahalle sakinlerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Konvoydaki servis minibüsünün camlarına taş atan, tekme ve yumruklarla saldıran gruba, düğün konvoyundaki diğer araç sürücüleri karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, o anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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