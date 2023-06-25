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Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi

Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi

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Maltepe'de ilerleyen düğün konvoyu, aynı yönde seyreden ambulansa yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MALTEPE'de D-100 Karayolu'nda ilerleyen düğün konvoyundakiler, aynı yönde seyreden ambulansa yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Cumartesi günü öğle saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sirenlerini çalarak ikinci şeritte giden ambulans, üç şeritte ilerleyen düğün konvoyu nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolda ilerleyemeyince sol şeride geçen ambulansa bu kez de konvoyda yer alan başka bir araç yol vermedi. Konvoydaki araçların ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Maltepe Güncel Haberler

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