Düğün Hediyesi olarak Hint Horozu

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir düğünde damat Alaattin'e arkadaşları tarafından takı olarak Hint horozu hediye edildi. Şaşkınlıkla karşılanan bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir düğünde damada arkadaşları tarafından takı olarak Hint horozu hediye edildi.

Dünya evine giren Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğünlerinde damadın arkadaşlarından Burhan İnan, takı olarak damada Hint horozu hediye etti.

Damadın ve davetlilerin şaşkınlık yaşadığı o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
