Düğün Hazırlığı Nedeniyle Tartışma: Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Güncelleme:
Kocaeli'de, Binnur Gökmen'in kızının düğün hazırlıkları sırasında eşi Ramazan Gökmen tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Ramazan Gökmen'in daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

KIZININ DÜĞÜN HAZIRLIĞI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Kocaeli'de bugün sabah saatlerinde eşi Ramazan Gökmen (48) tarafından bıçaklanarak Binnur Gökmen'in (46) öldürüldüğü olaya dair detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; Binnur Gökmen, sabah 08.00 sıralarında çocuğunu okula götürüp eve döndü. Kızının yarınki kınasına hazırlık yapmaya başlayan Binnur Gökmen, eşi ile hazırlıklardaki eksiklikler nedeniyle tartışmaya başladı. Ayrıca Gökmen'in 2 Kasım'da da kızını evlendireceği ortaya çıktı.

GEÇEN YIL İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Öte yandan eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ramazan Gökmen'in geçen yıl da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini asmaya çalıştığı öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gökmen'in Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
