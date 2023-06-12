Düğün eğlencesinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

ZONGULDAK'ta, düğün eğlencesinde, 'havaya ateş açma' nedeniyle çıkan silahlı çatışmada ölen Akın Kaçmak'ın (25) otopsisinde, bedenine 6 mermiyle çok sayıda saçmanın isabet ettiği belirlendi. Kaçmak'ın olayda yaralanan ağabeyi O.K. (28) ile akrabası Mertcan K.'nin (19) tedavileri ise sürüyor.

Olay, dün akşam, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrası açık alanda düzenlenen eğlencede, tabancayla havaya ateş açan Akın Kaçmak, kendisini uyaran, aynı zamanda uzaktan akrabası da olan, damadın amcasının oğlu Mertcan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, alkollü olduğu öğrenilen Kaçmak, elindeki tabancayla Mertcan K.'ye ateş açtı. Bacağından yaralanan Mertcan K. ise belindeki silahı çıkarıp Kaçmak'a defalarca ateş etti. Vurulan 2 kişinin yakınları arasında da arbede çıktı, tüfek ve tabancalar ateşlendi. Akın Kaçmak'ın ağabeyi O.K. de çatışmada yüzüne isabet eden saçmalarla yaralandı.