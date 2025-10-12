Haberler

Düğün Eğlencesinde Fenalaşan 85 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'un Abdalata köyünde düğün eğlencesinde yemek yerken fenalaşan 85 yaşındaki Yaşar Benli, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Çorum'da düğün eğlencesinde fenalaşan 85 yaşındaki Yaşar Benli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abdalata köyünde düzenlenen düğün eğlencesine katılan Benli, yemek yediği sırada rahatsızlandı.

112'den yardım istenmesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Benli, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Benli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

