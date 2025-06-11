Düğün Dönüşü Minibüs Kazası: 1'i Ağır 17 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, toplamda 17 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1'i ağır, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çorum- Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı mevkisinde meydana geldi. Adana'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Samsun'a dönmek için yola çıkanları taşıyan Ali İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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