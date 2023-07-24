Üye Girişi
Haberler

Düğün dönüşü kaza: 1'i ağır 9 yaralı

Güncel Haberler

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Düğün dönüşü kaza: 1'i ağır 9 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay Sivas- Kayseri kara yolu Taşlıdere kavşakta meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 58 ACB 758 plakalı Opel marka otomobil, düğünden çıktıkları öğrenilen T.D. idaresindeki 58 HK 646 plakalı Fiat marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Güncel

Kayseri Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title