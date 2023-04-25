DÜĞÜN ÇIKIŞI İKİ GRUP ARASINDA KAVGA 1'İ AĞIR, 2 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde düğün salonundan çıkan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin kapalı otoparkında meydana geldi. Düğün salonundan çıkan iki grup otoparkta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında Ömer Faruk B. (16) ile Yusuf K. (16) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Bu sırada yaralılar yakınları tarafından kendi araçlarıyla hastaneye götürüldü. Polis, olayın ardından otopark içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yaralılardan Ömer Faruk B.?nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kavgaya karışan diğer kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor. (DHA)