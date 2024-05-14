DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali Düzce Üniversitesi'nde Başladı

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali"nin açılışı yapıldı.

Vali Selçuk Aslan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversite tarafından düzenlenen festivalin, kültürel iklimin gelişmesi ve sahiplenme duygularının artması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bilim, kültür ve sanatın içe içe olduğu organizasyonda, kentin sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının stantlarının bulunduğunu aktaran Aslan, 5 gün sürecek festivalde öğrencilerinin güzel hatıralar biriktireceğini ve faydalı fırsatlar elde edeceğini anlattı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de DÜFEST 2024'ün açılışında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun sadece eğlence odaklı olmadığını, teknolojik, bilimsel ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını belirten Sözbir, festivalin bilgi ve öğrenme açısından da öğrencilere yeni fırsatlar sunacağını kaydetti. ???????