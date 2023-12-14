Düdüklü Tencere Patladı: 1 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İlksan A. (51), ocaktan aldığı düdüklü tencerenin havasını almadan kapağını açtı. Yaşanan patlamayla yüzü ve kollarından yaralanan İlksan A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Düdüklü tencereyle yemek yapan İlksan A., ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin havasını almadan kapağını açınca patlama oldu. Yüzünden ve kollarından yaralanan İlksan A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinden sonra vücudunda 2'nci derece yanık olduğu tespit edilen İlksan A., yanık ünitesine yatırılırken, doktorlar hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)