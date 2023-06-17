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Urla'da bir pansiyonda kadın ölü bulundu, kocası kayıp

Urla'da bir pansiyonda kadın ölü bulundu, kocası kayıp

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İZMİR'in Urla ilçesinde, 3 gündür bir pansiyonda kalan Dudu Y. (21), kabloyla boğulmuş halde bulundu.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 3 gündür bir pansiyonda kalan Dudu Y. (21), kabloyla boğulmuş halde bulundu. Dudu'nun birlikte kaldığı kocası R.Y.'nin (26) ise kayıp olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'deki bir pansiyonda meydana geldi. İddiaya göre, 3 gündür pansiyonda kalan Dudu Y.'yi göremeyen pansiyon çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAYIP KOCASI ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Y.'nin kocası R.Y.'ye olayın ardından ulaşılamadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

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