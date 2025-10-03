Düden Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

ANTALYA Düden Çayı'nda, 1 ay suda kaldığı değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden otobüs kartı ve tesbih çıktı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5716 Sokak üzerinde yer alan Düden Çayı'nda meydana geldi. Botuyla beraber su teresi toplayan Serap K., dallara takılı erkek cesedi gördü. Serap K.'nın ihbarıyla adrese polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede ulaşan ekiplerden AFAD, cesedi halata bağladıktan sonra kıyıya çıkardı. Kıyıda ceset torbasına konulan ceset, polislerin yardımıyla olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışacağı noktaya taşındı.

ÜZERİNDEN OTOBÜS KARTI VE TESBİH ÇIKTI

Yaklaşık 1 aydır suda kaldığı değerlendirilen cesedin tanınmaz halde olduğu görüldü 40-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu üzerinde durulan cesedin üzerinden, otobüs kartı ve tesbih çıktı. Ekiplerin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.