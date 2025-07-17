Duchenne Musküler Distrofi ile Mücadele Eden Yağız Eren Futbolcu Olmak İstiyor

Çocuk yaşta "kas erimesi" olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki Yağız Eren Akdaşli, yurt dışında gen tedavisiyle sağlığına kavuşup, kendisi gibi çocuklara yardım etmek için futbolcu olmak istiyor.

Yürüme şikayeti ve sürekli terleme nedeniyle 3,5 yaşındayken doktora götürülen Yağız Eren Akdaşli'ye, DMD hastalığı teşhisi konuldu.

Yurt dışında uygulanacak gen tedavisinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle anne Şeyma Sönmez, İstanbul Valiliği onaylı kampanya başlattı.

Anne Sönmez, AA muhabirine, oğlunun da yaşıtları gibi bir yaşam sürmesi için tedavi olmasını istediğini söyledi.

Oğlunun tedavisi için kullanılacak ilacın bu yıl ABD'de bir firma tarafından gen terapisi onayı aldığını anlatan Sönmez, sadece ABD ile Dubai'de bulunan ilaca ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Oğlunun geç kalmadan sağlığına kavuşmasını dileyen Sönmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar tedavisi olan bir hastalık değildi. Ama artık bir gen tedavimiz var. Bizler de umutlandık. Çünkü evlatlarımız yaşayacak, çaresizce evlatlarımızın ölümünü beklemiyoruz. İstanbul Valiliğinden onay alıp bir kampanya başlattık. Yaklaşık bir ay süren kampanyamız var. Evladımızın sesini duyurmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Kız kardeşlerim, ablam ve eniştem, kampanyada bana gönüllü destek oluyor. Bu süreçte herkesin Yağız'a sahip çıkmasını istiyoruz."

Yaşı nedeniyle oğlunun tedavisinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Sönmez, oğlunun Dubai'de gen tedavisi göreceğini anlattı.

Bu tedavinin çok masraflı olduğuna değinen Sönmez, şunları kaydetti:

"Yağız, şu anda kalçadan destek alarak yürümeye çalışıyor. Bugüne kadar kaslarını biraz daha güçlü tutmak, ayakta tutabilmek adına fizik tedavi, kortizon ilaçları kullanıyoruz. Aynı zamanda havuza götürüyoruz. Yağız ile yine egzersizlerimizi yapıyoruz. Merdivenle inip çıkamadığı için oğlumu sırtımda taşıyorum. Düştüğü yerden kalkamıyor. Bütün gün yanındayım. Bisiklete bindiriyorum. Arkadaşları ya da ben arkasından destek vererek o heyecanını yaşatmaya çalışıyoruz."

Anne Sönmez, en büyük hayalinin evladının sağlığına kavuşması olduğunu ifade ederek, "Yağız'ın bir hayali var. İleride futbolcu olup kendi gibi imkanı olmayan, parasızlık yüzünden tedavi olmayan çocuklara destek olmak istiyor. Ben de bir anne olarak onun yanında kalıp ona destek oluyorum." dedi.

"Hayalim Nijeryalı santrafor Osimhen ile tanışmak"

Yağız Eren Akdaşli ise ailesi ve yakınlarının desteğiyle gidebildiği kolejde 5. sınıfa geçtiğini, matematik ve beden eğitimi derslerini çok sevdiğini söyledi.

Okulların tatil olmasından dolayı sevindiğini dile getiren Akdaşli, "Şu an merdiven inmekte ve ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Hızlı yürüyemiyorum. Tedavim başarılı olunca kendi başıma İstanbul'u gezmek, Dolmabahçe Sarayı, Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ne gitmek istiyorum." diye konuştu.

Sağlığına kavuştuktan sonrası için bazı hayallerinin de olduğunu anlatan Akdaşli, "Galatasaray'ı tutuyorum. En büyük hayalim de Nijeryalı santrafor Osimhen ile tanışmak ve onu görmek. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nda da Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeyi çok isterim. Gelecekteki en büyük hayalim futbolcu olmak. Milli takım formasını da giymek istiyorum. Böylece benim gibi DMD'li çocuklara yardım etmeyi, onlara umut olmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.