Haberler

Duchenne Musküler Distrofi Hastası Mehmet Gökalp İçin Yardım Etkinliği

Duchenne Musküler Distrofi Hastası Mehmet Gökalp İçin Yardım Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi hastası Mehmet Gökalp'a destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte farklı ürünler satışa sunularak yardım kampanyası başlatıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 5 yaşındaki Mehmet Gökalp'a destek olunmasa amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kiraz Belediyesinin desteğiyle Karaburç Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda farklı ürünler satışa sunuldu.

Gökalp'in babası İsmail Gökalp, gazetecilere, oğlunun hastalığı dolayısıyla İzmir Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Oğlunun ameliyat olması için gerekli paranın yüzde 15'inin toplandığını anlatan Gökalp, "Geriye kalan paranın toplanması için de büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden destek bekliyoruz. Ayrıca devletimizden de destek bekliyoruz. Oğlum Mehmet'in normal çocuklar gibi sağlığına kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Anne Rabia Gökalp ise oğlunun tekerlekli sandalyeyle hayatını devam etmesini istemediklerini ifade ederek, "Normal çocuklar gibi olması için Dubai'de ameliyat gerekiyor. Bazı etkinliklerle yardım kampanyası yaptık. Bu konuda kendi imkanlarımız ortada. Herkesten destek bekliyoruz. Oğlum Mehmet'in sağlığına kavuşması içinde dua ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.