Duchenne Musküler Distrofi Hastası Mehmet Gökalp İçin Yardım Etkinliği

İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 5 yaşındaki Mehmet Gökalp'a destek olunmasa amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kiraz Belediyesinin desteğiyle Karaburç Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda farklı ürünler satışa sunuldu.

Gökalp'in babası İsmail Gökalp, gazetecilere, oğlunun hastalığı dolayısıyla İzmir Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Oğlunun ameliyat olması için gerekli paranın yüzde 15'inin toplandığını anlatan Gökalp, "Geriye kalan paranın toplanması için de büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden destek bekliyoruz. Ayrıca devletimizden de destek bekliyoruz. Oğlum Mehmet'in normal çocuklar gibi sağlığına kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Anne Rabia Gökalp ise oğlunun tekerlekli sandalyeyle hayatını devam etmesini istemediklerini ifade ederek, "Normal çocuklar gibi olması için Dubai'de ameliyat gerekiyor. Bazı etkinliklerle yardım kampanyası yaptık. Bu konuda kendi imkanlarımız ortada. Herkesten destek bekliyoruz. Oğlum Mehmet'in sağlığına kavuşması içinde dua ediyoruz." diye konuştu.