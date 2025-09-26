Haberler

Duchenne Hastası Kuzeyhan İçin 'Bir Dal Muz' Kampanyası Başlatıldı

Anamur Kaymakamlığı öncülüğünde Duchenne Musküler Distrofi hastası 8 yaşındaki Kuzeyhan Dahın için 'Bir Dal Muz' adlı dayanışma kampanyası düzenlendi. Elde edilecek gelir, Kuzeyhan'ın tedavisine destek olacak.

Anamur Kaymakamlığı öncülüğünde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olan 8 yaşındaki Kuzeyhan Dahın için kampanya başlatıldı.

İlçede ailesiyle Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan Dahın için Anamur Kaymakamı Kemal Duru öncülüğünde toplantı düzenlendi.

Toplantıda Kuzeyhan için "Bir Dal Muz" adıyla dayanışma kampanyası hazırlandı.

Kampanya kapsamında seralardan bağışlanacak muzlar sarartma tesislerinde işlenip satışa çıkarılacak. Buradan elde edilecek gelir Kuzeyhan'ın tedavisi toplanacak.

Kampanya süreci Kaymakamlık ve ilgili kurumların denetimiyle yürütülecek.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
