Dublörlü arsa vurgunu

İZMİR'de 1, Manisa'da ise 2 ayrı dolandırıcılık olayında, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arsaları sahte kimlik ve dublör kullanarak değerinin altında satmaya çalıştıkları belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i kadın, 3'ü tutuklandı. Manisa'daki dolandırıcılık girişimlerinde şüphelilerin aynı araziyi farklı kişilere satmaya çalıştığı belirtildi. Dolandırılmaktan son anda kurtarılan kişinin, şüpheliye tokat attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Tapu Müdürlüğü'ne giden R.Ö., isimli kadın, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 8 milyon TL değerindeki 671 metrekarelik arsayı 4 milyon 100 bin TL'ye satmak istedi. Ancak, sahte kimlikle yapılan işlemi fark eden personel, durumum polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis R.Ö.'yü gözaltına aldı.

Vatandaşları uyaran Meşhur, "Özellikle e-devlet şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Eğer birine şifrenizi verdiyseniz, şifrenizi değiştirin. Çünkü e- devlet şifresiyle her türlü işlem yapılabilmektedir. Bunun yanında e-devlette kayıtlı olan cep numaranızı zaman zaman kontrol edin. Kendi numaranız olmalı. Çünkü dolandırıcılar e-devlet şifresini ele geçirince ilk yaptığı iş, burada kayıtlı olan cep telefonu numarasını değiştirmek oluyor. Çünkü tapuda işlemi yapınca, bizden gönderilen tüm bilgiler o numaraya gidiyor. Bu nedenle duyarlı ve dikkatli olalım" diye konuştu.