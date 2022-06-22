Dublörlü arazi çetesinin milyonluk vurgunu tapu personelinin dikkatiyle önlendi

İZMİR'de, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arazileri değerinin altında ve sahte kimlik ile dublörle satmaya çalışan 2 ayrı çeteden 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasında, tapu dairesi personelinin dikkatinin etkili olduğu belirtildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiğli'de bulunan ve sahipleri yurt dışında olan biri 13 milyon, diğeri 10 milyon TL değerindeki iki ayrı araziyi sahte kimlik çıkarılarak değerinin altında satılmaya çalışıldı. Çiğli Tapu Müdürlüğü ekibinin dikkatiyle bu kişiler yakalandı. İlk olay, geçen 14 Nisan'da yaşandı. Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi Almanya'da yaşayan bir kişiye ait 13 milyon TL değerindeki bir araziyi 1,5 milyon TL'ye sahte kimlik ve dublör kullanarak satmak isteyen 3 kişilik çete, kimlik ve imza işlemleri sırasında fark edildi. Daha önce de İstanbul Tuzla'da 10 milyon liralık bir araziyi sahte belgelerle satışını fark eden Tapu Müdürü Murat Yiğit durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine tapu müdürlüğüne gelen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.