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Dublin ile Ramallah Kardeş Şehir Oldu

8 Aralık 2023 01:40 Son Güncelleme: 01:42 Abone Ol

İrlanda'nın başkenti Dublin ile Filistin'in Ramallah kenti, dostluk anlaşması kapsamında kardeş şehir oldu. Dublin Belediye Başkanı Daithi de Roiste ve Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis tarafından imzalanan anlaşma ile Dublin ve Ramallah kentleri kardeş şehir ilan edildi.