Dublin'de Filistin'e Destek Gösterileri

İrlanda'nın başkenti Dublin'de ABD ve Almanya büyükelçiliklerinin önünde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

ABD'nin Dublin Büyükelçiliği önündeki gösteri, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, Filistin için İrlandalı Sağlık Çalışanları ve Soykırıma Karşı Anneler Derneği tarafından organize edildi.

İrlandalı sağlık çalışanları, Gazze'de yaralanan meslektaşlarına dikkati çekmek amacıyla kol ve bacaklarını sargı bezleriyle sararak öldürülenleri temsilen yere yattı.

Gösteride "Sağlık çalışanları bir arada" ve "Hastaneleri bombalamayı durdurun" yazılı pankartlar açıldı.

Filistin için İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneğinin temsilcisi Angy Skuce, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini tamamen yok ettiğini, hastaneleri, hastaları ve ambulansları bombaladığını belirtti.

Skuce, "Bu, bir soykırım. Soykırım yapan bir rejime silah sağlayan her ülkenin bu soykırıma destek sağladığını düşünüyoruz. Bu yüzden bugün ABD'nin Dublin Büyükelçiliği'ne geldik. ABD hükümetinden, İsrail'e tüm fonlarını ve silah tedarikini durdurmasını istiyoruz." dedi.

Almanya'nın Filistin Kongresi'ni engellemesine tepki

Almanya'nın Dublin Büyükelçiliği önündeki gösteri, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği ve Filistin için Yahudiler Derneğince düzenlendi.

Gösteride "Filistin için ayağa kalkın, insanlık için ayakta durun" ve "Almanya, başka bir soykırıma hayır" pankartları açıldı.

Filistin için Yahudiler Derneği Başkanı David Landy, "Bugün burada, Almanya'nın Dublin Büyükelçiliği önünde verilen mesaj, Almanya'nın soykırıma suç ortaklığını durdurmasıdır. Almanya, dün Berlin'de akademisyenler ve aktivistlerin katıldığı bir konferansı sonlandırdı çünkü konferans Filistin yanlısıydı. Bu, Almanya'da Filistin dayanışmasının herhangi bir unsurunun yaşadığı baskının sadece bir parçası." diye konuştu.

Landy, İsrail'in, Gazzelileri ait oldukları topraklardan çıkarmak adına her türlü umudu sonlandırdığının çok açık ve net olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gecikmeli başlayan Filistin Kongresi, polis tarafından sonlandırılmıştı.

Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'ne araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla katılmış, polis müdahale ederek canlı yayını sonlandırmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.

Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak salonun terk edilmesini istemişti.