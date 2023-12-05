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Dublin Belediye Meclisi Filistin Bayrağını Göndere Çekmeyi Kabul Etti

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Dublin Belediye Meclisi, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti. Filistin bayrağı 7 gün boyunca belediye binasında dalgalanacak.

İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Irish Independent gazetesinin haberine göre, dün akşam, kasımın başında meclise sunulup kabul edilmeyen Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önerge, yapılan oylama sonucu meclisten geçti.

Bağımsız Dublin Belediye Meclisi Üyesi Cieran Perry, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurarak, Gazze halkıyla dayanışma için Filistin bayrağının 7 gün boyunca belediye binasında göndere çekileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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