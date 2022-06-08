Dubai motosiklet tutkunları için farklı alternatifler sunuyor - Haberler

Dubai motosiklet tutkunları için farklı alternatifler sunuyor
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Her sürüş tarzına uygun fırsatlar sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir motosiklet topluluğu var. Maceraperestler için Hacer Dağları keşfedilmeyi beklerken, Harley sürücüleri çöl yolunda kendilerini evinde hissedebilir.
Her sürüş tarzına uygun fırsatlar sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir motosiklet topluluğu var. Maceraperestler için Hacer Dağları keşfedilmeyi beklerken, Harley sürücüleri çöl yolunda kendilerini evinde hissedebilir.
DailyMotion.com / Güncel