Dubai motosiklet tutkunları için farklı alternatifler sunuyor - Haberler

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Dubai motosiklet tutkunları için farklı alternatifler sunuyor

DailyMotion.com - Güncel
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Her sürüş tarzına uygun fırsatlar sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir motosiklet topluluğu var. Maceraperestler için Hacer Dağları keşfedilmeyi beklerken, Harley sürücüleri çöl yolunda kendilerini evinde hissedebilir.

Her sürüş tarzına uygun fırsatlar sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir motosiklet topluluğu var. Maceraperestler için Hacer Dağları keşfedilmeyi beklerken, Harley sürücüleri çöl yolunda kendilerini evinde hissedebilir.

DailyMotion.com / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Güncel Haberler

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