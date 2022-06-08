Dubai motosiklet tutkunları için farklı alternatifler sunuyor - Haberler

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Diyarbakır "Küçe"leri Dubai motosiklet tutkunları için farklı alternatifler sunuyor Her sürüş tarzına uygun fırsatlar sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir motosiklet topluluğu var. Maceraperestler için Hacer Dağları keşfedilmeyi beklerken, Harley sürücüleri çöl yolunda kendilerini evinde hissedebilir. Her sürüş tarzına uygun fırsatlar sunan Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir motosiklet topluluğu var. Maceraperestler için Hacer Dağları keşfedilmeyi beklerken, Harley sürücüleri çöl yolunda kendilerini evinde hissedebilir. DailyMotion.com / Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Güncel Haberler

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