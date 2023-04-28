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Dubai Emiri Al Maktum, iki oğlunu kendisine yardımcı olarak atadı

Dubai Emiri Al Maktum, iki oğlunu kendisine yardımcı olarak atadı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, oğullarından Mektum ve Ahmed'i kendisine birinci ve ikinci yardımcı olarak atadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, oğullarından Mektum ve Ahmed'i kendisine birinci ve ikinci yardımcı olarak atadı.

BAE haber ajansı WAM, Dubai Emiri Al Maktum'un, oğullarından Şeyh Mektum bin Muhammed bin Raşid Al Maktum'u kendisine birinci yardımcı, Ahmed bin Muhammed bin Raşid Al Maktum'u da ikinci yardımcı olarak atamasına ilişkin kararnamesini yayımladı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Raşid Al Maktum Dubai Güncel Haberler

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