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Dubai'den Türkiye'ye iki ödül

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Dubai'den Türkiye'ye iki ödül

Dubai merkezli ekonomi dergisi International Business Magazine 2022 ödüllerini duyurdu.

Dubai merkezli ekonomi dergisi International Business Magazine 2022 ödüllerini duyurdu. Yapı Kredi ve Medent Institute organizasyondan ödülle dönen Türk şirketi oldu.

Orta Doğu'nun en önemli yayın organlarından Dubai merkezli International Business Magazine 2022 ödüllerini duyurdu. Varlık yönetimi alanında geçen yıl da olduğu gibi Yapı Kredi en iyi banka olarak ödüllendirilirken, medikal estetik alanında ise Medent Institute, Orta Doğu'nun en başarılı şirketi ödülüne layık görüldü.

Ekonomiden teknolojiye birçok uluslararası şirketin yer alacağıAtlantis The Palm'deki ödül törenine Dubai Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari de katılım gösterecek.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yapı Kredi Bankası Ekonomi Dubai Güncel Haberler

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