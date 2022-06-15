Dubai'den şehir manzaraları: Kentin en iyi 6 plaj kulübü - Haberler

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Dubai'den şehir manzaraları: Kentin en iyi 6 plaj kulübü

DailyMotion.com - Güncel
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Dubai'de plaj kulüpleri yalnızca güneşlenmek için değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin plaj kulüpleri müzik etkinlikleri, fitness dersleri, modaya uygun restoranlar ve şık butiklere de ev sahipliği yapıyor.

Dubai'de plaj kulüpleri yalnızca güneşlenmek için değil. Birleşik Arap Emirlikleri'nin plaj kulüpleri müzik etkinlikleri, fitness dersleri, modaya uygun restoranlar ve şık butiklere de ev sahipliği yapıyor.

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