Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dubai'den Marco Cipolat Asya Powerlifting Şampiyonası'nda Birleşik Arap Emirliklerini temsil edecek

Güncel Haberler

Marco Cipolat bir ağırlık kaldırma (powerlifting) sporcusu ve aynı zamanda kayıtlı ve yarışmalara katılan sporcu sayısına göre Orta Doğu'nun en büyük powerlifting kulübü olan Dubai'deki Desert Barbell'in kurucu ortağı.

Marco Cipolat bir ağırlık kaldırma (powerlifting) sporcusu ve aynı zamanda kayıtlı ve yarışmalara katılan sporcu sayısına göre Orta Doğu'nun en büyük powerlifting kulübü olan Dubai'deki Desert Barbell'in kurucu ortağı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Orta Doğu Dubai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title