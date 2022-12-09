Dubai'den Marco Cipolat Asya Powerlifting Şampiyonası'nda Birleşik Arap Emirliklerini temsil edecek
Güncel Haberler
Marco Cipolat bir ağırlık kaldırma (powerlifting) sporcusu ve aynı zamanda kayıtlı ve yarışmalara katılan sporcu sayısına göre Orta Doğu'nun en büyük powerlifting kulübü olan Dubai'deki Desert Barbell'in kurucu ortağı.
Marco Cipolat bir ağırlık kaldırma (powerlifting) sporcusu ve aynı zamanda kayıtlı ve yarışmalara katılan sporcu sayısına göre Orta Doğu'nun en büyük powerlifting kulübü olan Dubai'deki Desert Barbell'in kurucu ortağı.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel