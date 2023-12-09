Dubai'deki BM İklim Değişikliği Konferansında Çinli BYD'nin Elektrikli Otobüsleri Görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir park alanında Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği konferansında iç servis araçları olarak kullanılan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli otobüsleri görüldü. Otobüsler, devam eden COP28 iklim değişikliği konferansı için tasarlandı ve ekolojik bilinci artırmak amacıyla parlak renklerle, özellikle de mavi ve yeşille boyandı. Bu otobüslerden bazılarının Çin'den gelen saf elektrikli araçlar olması dikkat çekiyor. Higer'in yanı sıra Yutong ve BYD gibi diğer Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli otobüsleri, COP28 katılımcılarına hizmet vermekle meşgul. Hep birlikte bu otobüsler, konferansta hizmet veren tamamen elektrikli servis otobüslerinin yarısından fazlasını teşkil ediyor.

DUBAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir park alanında Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği konferansında iç servis araçları olarak kullanılan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli otobüsleri görülüyor, 3 Aralık 2023.

"İklim Eylemine Güç Vermek" sloganını taşıyan otobüsler, devam eden COP28 iklim değişikliği konferansı için tasarlandı ve ekolojik bilinci artırmak amacıyla parlak renklerle, özellikle de mavi ve yeşille boyandı. Bu otobüslerden bazılarının Çin'den gelen saf elektrikli araçlar olması dikkat çekiyor.

Higer'in yanı sıra Yutong ve BYD gibi diğer Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli otobüsleri, COP28 katılımcılarına hizmet vermekle meşgul. Hep birlikte bu otobüsler, konferansta hizmet veren tamamen elektrikli servis otobüslerinin yarısından fazlasını teşkil ediyor. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)