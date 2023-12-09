Üye Girişi
Haberler

Dubai'deki BM İklim Değişikliği Konferansında Çinli BYD'nin Elektrikli Otobüsleri Görüldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir park alanında Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği konferansında iç servis araçları olarak kullanılan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli otobüsleri görüldü. Otobüsler, devam eden COP28 iklim değişikliği konferansı için tasarlandı ve ekolojik bilinci artırmak amacıyla parlak renklerle, özellikle de mavi ve yeşille boyandı. Bu otobüslerden bazılarının Çin'den gelen saf elektrikli araçlar olması dikkat çekiyor. Higer'in yanı sıra Yutong ve BYD gibi diğer Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli otobüsleri, COP28 katılımcılarına hizmet vermekle meşgul. Hep birlikte bu otobüsler, konferansta hizmet veren tamamen elektrikli servis otobüslerinin yarısından fazlasını teşkil ediyor.

DUBAİ, 9 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki bir park alanında Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği konferansında iç servis araçları olarak kullanılan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin elektrikli otobüsleri görülüyor, 3 Aralık 2023.

"İklim Eylemine Güç Vermek" sloganını taşıyan otobüsler, devam eden COP28 iklim değişikliği konferansı için tasarlandı ve ekolojik bilinci artırmak amacıyla parlak renklerle, özellikle de mavi ve yeşille boyandı. Bu otobüslerden bazılarının Çin'den gelen saf elektrikli araçlar olması dikkat çekiyor.

Higer'in yanı sıra Yutong ve BYD gibi diğer Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli otobüsleri, COP28 katılımcılarına hizmet vermekle meşgul. Hep birlikte bu otobüsler, konferansta hizmet veren tamamen elektrikli servis otobüslerinin yarısından fazlasını teşkil ediyor. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Dubai Çin Ulaşım Çevre Enerji Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title