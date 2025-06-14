Dubai'deki 67 Katlı Binada Yangın: Tahliye Edilen 3,820 Kişi Güvende
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Marina bölgesinde 67 katlı bir binada çıkan yangın, 6 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada bulunan 3,820 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi, yaralanan veya ölen olmadı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 67 katlı bir binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Dubai Sivil Savunma Müdürlüğü'nün X platformundan yaptığı paylaşımda, gece Dubai'nin Marina bölgesindeki 67 katlı bir binada yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, binada bulunan 3 bin 820 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildiği aktarıldı.
Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasında, 6 saatlik çalışmanın ardından yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel